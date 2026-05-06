Saint-Loup-Lamairé

Fête de la musique

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique organisée par le Gardon, dans le centre de Saint-Loup-sur-Thouet. Buvette et restauration sur place, à partir de 18 h 30. Informations 06 48 07 57 17. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 07 57 17

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Airvaudais Val du Thouet