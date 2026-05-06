Fête de la musique Saint-Loup-Lamairé
Fête de la musique Saint-Loup-Lamairé samedi 20 juin 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Fête de la musique
Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique organisée par le Gardon, dans le centre de Saint-Loup-sur-Thouet. Buvette et restauration sur place, à partir de 18 h 30. Informations 06 48 07 57 17. .
Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 07 57 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)
- Musée numérique Saint-Loup-Lamairé 13 mai 2026
- Voyages dans les oeuvres avec défi animaux Saint-Loup-Lamairé 13 mai 2026
- Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé 16 mai 2026
- Atelier en continu papillon animé Saint-Loup-Lamairé 27 mai 2026
- Réalité virtuelle Pollinator Park Saint-Loup-Lamairé 30 mai 2026