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Atelier origami, à la Médi@tech Saint-Loup-Lamairé

Atelier origami, à la Médi@tech Saint-Loup-Lamairé

Atelier origami, à la Médi@tech Saint-Loup-Lamairé mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Rue de la Grille

Ville : 79600 Saint-Loup-Lamairé

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Saint-Loup-Lamairé

Atelier origami, à la Médi@tech

Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

La Médi@tech propose un atelier origami à 15 h. Venez découvrir l’art du pliage et réaliser vos origamis avec Angélina. Accessible pour les enfants de 5 à 10 ans. L’animation est gratuite, l’inscription est obligatoire, jauge limitée. Informations et réservations 05 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr   .

Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61  media-tech@saint-loup-lamaire.fr

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English : Atelier origami, à la Médi@tech

L’événement Atelier origami, à la Médi@tech Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Airvaudais Val du Thouet

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