Atelier origami, à la Médi@tech Saint-Loup-Lamairé
Atelier origami, à la Médi@tech Saint-Loup-Lamairé mercredi 17 juin 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Atelier origami, à la Médi@tech
Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
La Médi@tech propose un atelier origami à 15 h. Venez découvrir l’art du pliage et réaliser vos origamis avec Angélina. Accessible pour les enfants de 5 à 10 ans. L’animation est gratuite, l’inscription est obligatoire, jauge limitée. Informations et réservations 05 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr .
Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier origami, à la Médi@tech
L’événement Atelier origami, à la Médi@tech Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)
- Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé 13 juin 2026
- Réalité virtuelle Défiez-vous avec Beat Saber Saint-Loup-Lamairé 13 juin 2026
- Vide grenier Saint-Loup-Lamairé 14 juin 2026
- Fête de la musique Saint-Loup-Lamairé 20 juin 2026
- Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé 20 juin 2026