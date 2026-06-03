Saint-Loup-Lamairé

Atelier créatif à la Micro Folie Vallée du Thouet

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Ce mercredi 8 juillet, laisse parler ta créativité ! Viens imaginer et fabriquer un sceau unique pour le village lors de cet atelier spécialement pensé pour les enfants (à partir de 6 ans). Réservation obligatoire. Animation gratuite organisée dans le cadre des Mercredis de l’été de l’Office de Tourisme. Rendez-vous à 15 h la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription obligatoire 05 49 70 84 03 05 49 64 82 45. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45

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English : Atelier créatif à la Micro Folie Vallée du Thouet

L’événement Atelier créatif à la Micro Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet