Festivités Saint-Loup-Lamairé
Festivités Saint-Loup-Lamairé mardi 14 juillet 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Festivités
Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
De nombreuses festivités sont proposées un concours de pêche de 9 h à 11 h, Chemin des écoulies à Saint-Loup-Lamairé. Carte de pêche obligatoire. Inscription à partir de 8 h et début du concours à 9 h. Inscription gratuite. Lot pour chaque pêcheur. Buvette sur place. Organisé par l’association Le Gardon de Saint-Loup. Une randonnée de 8 kms est également proposée à 9 h 30. Départ de la Mairie, Place du Dr Bouchet à Saint-Loup-Lamairé. .
Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 60 21
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English : Festivités
L’événement Festivités Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Airvaudais Val du Thouet
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