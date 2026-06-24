Atelier créatif personnalise ton maillot de champion Saint-Loup-Lamairé
jeudi 9 juillet 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Atelier créatif personnalise ton maillot de champion
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Du jeudi 9 au samedi 11 juillet, viens imaginer les couleurs et les motifs de ton futur maillot de champion pour le Tour 79, lors d’un atelier créatif, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Atelier gratuit et sans inscription, à partir de 6 ans. Rendez-vous au Centre de Ressources Medi@-Tech, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. .
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr
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English : Atelier créatif personnalise ton maillot de champion
L’événement Atelier créatif personnalise ton maillot de champion Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet
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