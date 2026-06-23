Saint-Loup-Lamairé

Guinguette de la Fromagerie

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Pour la deuxième année consécutive, la fromagerie vous invite à sa guinguette festive ! Rendez-vous Place des Poulies à partir de 19 h. Profitez des espaces de restauration, d’une buvette, des jeux et de deux concerts pour un moment de partage. Entrée gratuite. Informations au 05 49 64 60 01. .

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 60 01

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English : Guinguette de la Fromagerie

L’événement Guinguette de la Fromagerie Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-23 par CC Airvaudais Val du Thouet