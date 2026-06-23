Guinguette de la Fromagerie Saint-Loup-Lamairé
Guinguette de la Fromagerie Saint-Loup-Lamairé samedi 4 juillet 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Guinguette de la Fromagerie
Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Pour la deuxième année consécutive, la fromagerie vous invite à sa guinguette festive ! Rendez-vous Place des Poulies à partir de 19 h. Profitez des espaces de restauration, d’une buvette, des jeux et de deux concerts pour un moment de partage. Entrée gratuite. Informations au 05 49 64 60 01. .
Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 60 01
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English : Guinguette de la Fromagerie
L’événement Guinguette de la Fromagerie Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-23 par CC Airvaudais Val du Thouet
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