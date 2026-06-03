Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé
Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé mardi 7 juillet 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet
Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Du 7 juillet au 25 août, une visite guidée de la Petite Cité de Caractère est proposée à 10 h 30 chaque mardi. Les visites vous plongeront dans l’histoire du village de Saint-Loup-sur-Thouet, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Découvrez son église, ses maisons à pans de bois, son château et ses berges, le temps d’une agréable balade dans le bourg. La visite est gratuite et organisée par le Pays d’art et d’histoire de Parthenay-Gâtine. Informations 05 49 94 90 63 pah@cc-parthenay-gatine.fr .
Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63 pah@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet
L’événement Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)
- Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé 13 juin 2026
- Réalité virtuelle Défiez-vous avec Beat Saber Saint-Loup-Lamairé 13 juin 2026
- Vide grenier Saint-Loup-Lamairé 14 juin 2026
- Atelier origami, à la Médi@tech Saint-Loup-Lamairé 17 juin 2026
- Fête de la musique Saint-Loup-Lamairé 20 juin 2026