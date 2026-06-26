Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Festival de peinture et de sculpture

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’association Les Rendez-Vous de Saint-Loup organise un festival de peinture et de sculpture, ouvert aux amateurs et aux professionnels. Pendant deux jours, les artistes peuvent exposer leurs œuvres, et également participer aux concours dans les deux disciplines. Tout le week end, des animations diverses auront lieu un graffeur présent tout le week end, un caricaturiste le dimanche, une tombola avec une toile de l’artiste Eric Capron en premier lot ! Des initiations de sculptures et de peinture pour les enfant sont proposées de 15 h à 18 h le samedi et de 10 h à 16 h le dimanche. La remise des prix a lieu à 17 h le dimanche. N’hésitez pas à venir déambuler dans les rues de la Petite Cité de Caractère afin de découvrir les nombreuses oeuvres lors de ce festival. Informations Les rendez-vous de Saint-Loup 06 74 53 83 30 / sisaintloup@gmail.com .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 53 83 30 sisaintloup@gmail.com

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English : Festival de peinture et de sculpture

L’événement Festival de peinture et de sculpture Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Airvaudais Val du Thouet