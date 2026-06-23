Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Atelier découverte de la chambre afghane

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Partez à la découverte du monde de la photographie et plus particulièrement de la chambre afghane, durant cet atelier proposé par la Médi@-Tech de Saint-Loup-sur-Thouet, le vendredi 10 juillet, de 15 h à 17 h. Venez partager un moment créatif et pédagogique ! L’atelier est ouvert à des binômes ou trinômes adultes/enfant à partir de 6 ans. Atelier gratuit sur réservation obligatoire. Réservations et informations au 05 86 30 10 61 ou sur media-tech@saint-loup-lamaire.fr .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr

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English : Atelier découverte de la chambre afghane

L’événement Atelier découverte de la chambre afghane Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-23 par CC Airvaudais Val du Thouet