Atelier découverte de la chambre afghane Saint-Loup-Lamairé
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Atelier découverte de la chambre afghane
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Partez à la découverte du monde de la photographie et plus particulièrement de la chambre afghane, durant cet atelier proposé par la Médi@-Tech de Saint-Loup-sur-Thouet, le vendredi 10 juillet, de 15 h à 17 h. Venez partager un moment créatif et pédagogique ! L’atelier est ouvert à des binômes ou trinômes adultes/enfant à partir de 6 ans. Atelier gratuit sur réservation obligatoire. Réservations et informations au 05 86 30 10 61 ou sur media-tech@saint-loup-lamaire.fr .
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr
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English : Atelier découverte de la chambre afghane
L’événement Atelier découverte de la chambre afghane Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-23 par CC Airvaudais Val du Thouet
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