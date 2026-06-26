Découverte du jardin des Sablons, avec le producteur Guillaume Thué, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Saint-Loup-Lamairé mercredi 22 juillet 2026.

Saint-Loup-Lamairé

Découverte du jardin des Sablons, avec le producteur Guillaume Thué, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet

3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Partez à la découverte du Jardin des Sablons avec Guillaume Thué, propriétaire, qui vous présentera son verger avec ses nombreux arbres fruitiers et ses productions dans le jardin de plus d’un hectare. Rendez-vous à 15 h, à l’Office de Tourisme de Saint-Loup-sur-Thouet, au 3 rue Gauthier Chabot. Animation gratuite. Informations et réservations au 05 49 70 84 03 / 05 49 64 82 45 ou par mail tourisme-avt@cc-avt.fr. Chaque mercredi durant la saison estivale, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo randonnées commentées, sorties canoë, visites sensorielles… Retrouvez la programmation complète des Mercredis de l’été, dans les images et dans nos accueils des Offices de Tourisme d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet. .

3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr

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L’événement Découverte du jardin des Sablons, avec le producteur Guillaume Thué, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Airvaudais Val du Thouet