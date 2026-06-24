Saint-Loup-Lamairé

Animation cherche et trouve les mystères des oeuvres

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-22

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Du mercredi 22 au vendredi 24 juillet, viens participer à une animation cherche et trouve retrouve des détails cachés dans des oeuvres et des lieux ! Sauras-tu tous les retrouver ? Animation gratuite et sans inscription, à partir de 6 ans, proposée selon les horaires d’ouvertures. Rendez-vous au Centre de Ressources Medi@-Tech, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Animation cherche et trouve les mystères des oeuvres

L’événement Animation cherche et trouve les mystères des oeuvres Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet