Visite ludique et sensorielle à Saint-Loup-Sur-Thouet, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé mercredi 22 juillet 2026.

Saint-Loup-Lamairé

Visite ludique et sensorielle à Saint-Loup-Sur-Thouet, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet

Rue Gauthier Chabot Office de Tourisme Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Venez découvrir la Petite Cité de Caractère autrement ! À travers différents ateliers originaux, cette visite interactive éveillera vos cinq sens pour une exploration inédite de la ville. Tarifs 5 € pour les plus de 12 ans, 2 € de 6 à 11 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 05 49 70 84 03 / 05 49 64 82 45 / tourisme-avt@cc-avt.fr . Chaque mercredi durant la saison estivale, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo randonnées commentées, sorties canoë, visites sensorielles… Retrouvez la programmation complète des Mercredis de l’été, dans les images et dans nos accueils des Offices de Tourisme d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet. .

Rue Gauthier Chabot Office de Tourisme Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr

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L’événement Visite ludique et sensorielle à Saint-Loup-Sur-Thouet, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Airvaudais Val du Thouet