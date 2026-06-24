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Animation Réalité Virtuelle Relevez des défis sportifs insolites Saint-Loup-Lamairé

samedi 25 juillet 2026 · Saint-Loup-Lamairé

Animation Réalité Virtuelle Relevez des défis sportifs insolites Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
32 Rue de la Grille
Ville
79600 Saint-Loup-Lamairé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Loup-Lamairé

Animation Réalité Virtuelle Relevez des défis sportifs insolites

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Le samedi 25 juillet, de 10 h à 12 h, venez relever des défis sportifs insolites en réalité virtuelle ! Une animation à découvrir en famille, entre amis ou en solo. Animation gratuite et sans inscription, à partir de 12 ans, sur autorisation parentale. Rendez-vous au Centre de Ressources Medi@-Tech, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé.   .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61  micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Animation Réalité Virtuelle Relevez des défis sportifs insolites

L’événement Animation Réalité Virtuelle Relevez des défis sportifs insolites Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet

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