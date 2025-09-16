Animation remue-méninges Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Animation remue-méninges Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 16 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Participation demandée de 10€ par an

Venez faire travailler vos méninges au travers de jeux et exercices de réflexions, de mémoire, d’attention et de culture générale dans une ambiance conviviale.

Activité mensuelle, **tous les 1ers mardi du mois de 11H à 12H,** jusqu’au mois de juin.

Première session le Mardi 16 SEPTEMBRE 2025 à 11H.

Animé par l’animatrice de l’OPAR.

Début : 2025-09-16T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-16T12:00:00.000+02:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine