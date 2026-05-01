Animation Retrace! Collecte de déchets avec Surfrider Foundation Europe Rdv au pied de la Grande Roue La Rochelle

La Rochelle

Animation Retrace! Collecte de déchets avec Surfrider Foundation Europe

Rdv au pied de la Grande Roue Place du commandant de la Motte Rouge La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:30:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Venez donner le temps que vous souhaitez, l’océan et nos plages vous remercieront !

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Rdv au pied de la Grande Roue Place du commandant de la Motte Rouge La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine antennelarochelle@surfrider.eu

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English :

Come and give as much time as you like, the ocean and our beaches will thank you!

L’événement Animation Retrace! Collecte de déchets avec Surfrider Foundation Europe La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-11 par Nous La Rochelle