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AGENDA · Saint-Brieuc

Animation Robien Libre Quartier Robien Saint-Brieuc

vendredi 11 septembre 2026 · Quartier Robien · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Quartier Robien
Adresse
Place Octave Brilleaud
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Animation Robien Libre

Quartier Robien Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-11

Un festival pluridisciplinaire spectacle de rue, Street art, blind test, musiques du monde, observation des étoiles aux quatre coins du quartier Robien.
Renseignements auprès du comité de quartier de Robien.   .

Quartier Robien Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Animation Robien Libre Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-15 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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