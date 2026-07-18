Animation Robien Libre Quartier Robien Saint-Brieuc
vendredi 11 septembre 2026 · Quartier Robien · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation Robien Libre
Quartier Robien Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Un festival pluridisciplinaire spectacle de rue, Street art, blind test, musiques du monde, observation des étoiles aux quatre coins du quartier Robien.
Renseignements auprès du comité de quartier de Robien. .
Quartier Robien Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Animation Robien Libre Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-15 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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