Animation Robien Libre Quartier Robien Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Animation Robien Libre

Quartier Robien Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Un festival pluridisciplinaire spectacle de rue, Street art, blind test, musiques du monde, observation des étoiles aux quatre coins du quartier Robien.

Renseignements auprès du comité de quartier de Robien. .

Quartier Robien Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Animation Robien Libre Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-15 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme