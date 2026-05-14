Meschers-sur-Gironde

Animation Sculpture sur ballon

Parvis de l’office de tourisme Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Avec Charlie Toon

À bord de son triporteur coloré, Charlie Toon sème bonne humeur et fantaisie sur son passage.

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Parvis de l’office de tourisme Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

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English :

With Charlie Toon

Aboard his colorful tricycle, Charlie Toon sows good cheer and fantasy along the way.

L’événement Animation Sculpture sur ballon Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique