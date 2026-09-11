Animation Session de Musique Bretonne Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Animation Session de Musique Bretonne

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-12-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-10-16 2026-11-20 2026-12-18 2027-01-15 2027-02-19 2027-03-19 2027-04-16 2027-05-21 2027-06-25

Telenn et SKV Sonerien Ha Kanerien Vreizh vous invitent à jouer et partager vos thèmes de gavotte, an dro et autres plinn débridés lors des sessions mensuelles de musique bretonne !

Dès 20h15, ceux qui le souhaitent peuvent venir travailler des thèmes pour étoffer leur répertoire (mis en ligne une quinzaine de jours avant chaque session), puis à 21h on lâche les fauves et on lance la musique !

C’est l’occasion de se rencontrer entre musiciens et passionnés, partager nos airs autour d’un verre. Les danseuses et les danseurs sont les bienvenus, on a un beau parquet !

Les morceaux choisis pour chaque session sont à écouter sur le site de Telenn. .

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation Session de Musique Bretonne Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-08-25 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme