Festival Wingrow Parc des Promenades Saint-Brieuc
vendredi 11 septembre 2026 · Parc des Promenades · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Festival Wingrow
Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11
Le Wingrow Festival revient au Parc des Promenades de Saint-Brieuc pour deux jours de musique, de découvertes et de convivialité.
Anciennement appelé le Nower Fest’, cet événement 100 % associatif propose une programmation mêlant rap et musiques électroniques, ainsi qu’un village d’animations gratuit le samedi après-midi. Pensé comme un rendez-vous intergénérationnel, le Wingrow Festival a pour ambition de mettre en valeur les artistes locaux et de rassembler tous les publics autour d’une expérience festive, accessible et immersive.
Informations et programmation sur https://www.wingrowfestival.com/ .
Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Wingrow Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- Mercredis de l’Orgue Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Caravane du sport de l’UFOLEP 22 Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Balade contée avec Victor Bréon-Fillet de la Fabrique à Histoires Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Atelier Aquarelle L’Écaille & Le Grès Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Ouverture des salons de la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc 9 juillet 2026