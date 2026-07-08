Festival Wingrow Parc des Promenades Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Festival Wingrow

Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11

Le Wingrow Festival revient au Parc des Promenades de Saint-Brieuc pour deux jours de musique, de découvertes et de convivialité.

Anciennement appelé le Nower Fest’, cet événement 100 % associatif propose une programmation mêlant rap et musiques électroniques, ainsi qu’un village d’animations gratuit le samedi après-midi. Pensé comme un rendez-vous intergénérationnel, le Wingrow Festival a pour ambition de mettre en valeur les artistes locaux et de rassembler tous les publics autour d’une expérience festive, accessible et immersive.

Informations et programmation sur https://www.wingrowfestival.com/ .

Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival Wingrow Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme