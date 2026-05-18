Animation Soirée Rock’n’roll Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle
Animation Soirée Rock’n’roll Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle samedi 11 juillet 2026.
La Rochelle
Animation Soirée Rock’n’roll
Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le samedi 11 juillet dès 19h, La Gueule du Loup accueille LR Swing pour une soirée Lindy Hop avec initiation puis live, dans une ambiance swing festive et conviviale.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr
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English :
On Saturday, July 11, starting at 7pm, La Gueule du Loup welcomes LR Swing for a Lindy Hop evening, with introductory sessions followed by live performances, in a festive, friendly swing atmosphere.
L’événement Animation Soirée Rock’n’roll La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle
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