Animation sportive, Gymnase Coubertin, Saint-Herblain
lundi 6 juillet 2026 · Gymnase Coubertin · Saint-Herblain
Informations pratiques
Animation sportive 6 juillet – 28 août Gymnase Coubertin Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T09:30:00+02:00 – 2026-07-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T13:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00
Tout au long de l’été, du lundi au vendredi, les éducateurs sportifs accueilleront enfants et adolescents pour des activités sportives variées dans et autour des gymnases, ainsi que de nombreuses sorties (piscine, skate-park, plage….).
Dans une ambiance conviviale et sécurisée, l’ensemble des activités sont ouvertes gratuitement aux 8-17 ans.
Gymnase Coubertin Boulevard du Massacre Saint-Herblain 44800 Beauséjour Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez faire du Sport avec Nous !! été2026
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