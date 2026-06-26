Animation sportive, Gymnase Coubertin, Saint-Herblain

Informations pratiques

Animation sportive 6 juillet – 28 août Gymnase Coubertin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T09:30:00+02:00 – 2026-07-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T13:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Tout au long de l’été, du lundi au vendredi, les éducateurs sportifs accueilleront enfants et adolescents pour des activités sportives variées dans et autour des gymnases, ainsi que de nombreuses sorties (piscine, skate-park, plage….).

Dans une ambiance conviviale et sécurisée, l’ensemble des activités sont ouvertes gratuitement aux 8-17 ans.

Gymnase Coubertin Boulevard du Massacre Saint-Herblain 44800 Beauséjour Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez faire du Sport avec Nous !! été2026