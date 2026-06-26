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Animation sportive, Gymnase Coubertin, Saint-Herblain

lundi 6 juillet 2026 · Gymnase Coubertin · Saint-Herblain

Animation sportive, Gymnase Coubertin, Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Gymnase Coubertin
Adresse
Boulevard du Massacre
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Animation sportive 6 juillet – 28 août Gymnase Coubertin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T09:30:00+02:00 – 2026-07-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T13:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Tout au long de l’été, du lundi au vendredi, les éducateurs sportifs accueilleront enfants et adolescents pour des activités sportives variées dans et autour des gymnases, ainsi que de nombreuses sorties (piscine, skate-park, plage….).
Dans une ambiance conviviale et sécurisée, l’ensemble des activités sont ouvertes gratuitement aux 8-17 ans.

Gymnase Coubertin Boulevard du Massacre Saint-Herblain 44800 Beauséjour Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez faire du Sport avec Nous !! été2026

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