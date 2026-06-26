Festival Les Beaux Jours Parc de la Bégraisière Saint-Herblain
Festival Les Beaux Jours Parc de la Bégraisière Saint-Herblain jeudi 2 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 18:00 – 22:00
Gratuit : oui GRATUIT ou TARIF UNIQUE 5€ TARIFS SPECTACLESEn plein air : GRATUITSous chapiteau : 5€ / Réservations recommandées Tout public
? 11 SPECTACLES DE CIRQUE • 5 CONCERTS • 1 BALÀ ciel ouvert dans l’espace public de la Ville, sous chapiteau ou sur des scènes extérieures dans les parcs de Saint-Herblain, le festival LES BEAUX JOURS convie cirque et musique pour des soirées à vivre et à partager en famille, entre amis et voisins. Artistes invité·es : Léonie Pernet, Cirque Inextremiste, Fulu Miziki, Galapiat Cirque, Duo Cabaret-Delarozière, Cie L’MRGée, Cie 126 kilos et Cie Toi d’abord, BITOI, Cie Ineluctable, Cie Allégorie, Electroplume, La Générale Posthume et Créa’Cirk Avec la présence des associations locales pour le bar, la restauration et les activités durant le week-end
Parc de la Bégraisière Saint-Herblain 44800
02 28 25 25 00 http://www.theatreonyx.fr
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