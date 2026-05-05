Exposition “ Libellules, entre ciel et eau ” La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Permanences le mercredi, vendredi et 1er samedi du mois de 15:00 à 18:00

Les libellules brillamment colorées, aux ailes déployées, compagnes virevoltantes de nos promenades ensoleillées, consacrent les quelques mois de leur vie aérienne à se reproduire. Pendant la belle saison, l’occasion nous est offerte d’admirer ces insectes. Leur vie toutefois ne se résume pas à cette seule période. C’est en effet sous la forme d’une larve aquatique que se déroule l’essentiel de son existence. Moins connues, plus discrètes, elles jouent pourtant un rôle primordial dans l’équilibre des milieux qu’elles occupent parfois pendant plusieurs années. Le public est invité à faire la connaissance de ces insectes aux prouesses peu connues. Panneaux, maquettes et photographies permettent d’approcher l’intimité de ces animaux et de faire découvrir certaines singularités.Par le Museum de Nantes

La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain 44800

https://www.saint-herblain.fr/agenda/exposition-libellules-entre-ciel-et-eau/



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