Animation théâtrale, Clos de la Lombarde, Narbonne

Informations pratiques

Animation théâtrale 19 et 20 septembre Clos de la Lombarde Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animation théâtrale par les comédiens amateurs de l’association

Matrimonium

Cette saynète originale, inspirée des auteurs comiques antiques, évoque le rituel du mariage dans la Rome antique.

Jouée en latin et en costumes dans le jardin de la Maison à portiques, elle invite le public à découvrir, avec humour et authenticité, les codes et traditions du mariage romain.

Clos de la Lombarde 48 Rue Chanzy, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0651077744 https://www.cotedumidi.com/sit/pcular011fs0000w-clos-de-la-lombarde La fouille du Clos de la Lombarde a mis au jour une partie de la ville antique.

L’ensemble résidentiel constitue, en grande partie en raison de la richesse des décors intérieurs découverts, sols, mosaïques, peintures murales, l’un des plus importants site urbain gallo-romain.

Le clos de la Lombarde illustre la vie d’un quartier de Narbonne durant près de cinq siècles, avec sa période de prospérité pendant le Haut Empire, son déclin (classique au IIIe siècle) puis son renouveau avec le christianisme jusqu’à son abandon définitif au début du Ve siècle.

Les interventions archéologiques ont montré l’importance des vestiges qui concernent l’urbanisme d’un quartier, l’architecture et la décoration des domus, l’artisanat, les édifices publics comme les thermes du Haut Empire ou la basilique chrétienne de l’antiquité tardive.

Ouvert le samedi.

Animation théâtrale jouée par les comédiens amateurs de notre association

©Roland SCHMITT