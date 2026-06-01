Narbonne

BARQUES EN SCÈNE TOTALEMENT 80

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Les années 80 s’invitent à Narbonne avec un plateau exceptionnel réunissant plusieurs artistes emblématiques de la décennie Imagination, Plastic Bertrand, Mario, Pauline Ester, Ottawan, Début de Soirée et bien d’autres.

Une soirée festive placée sous le signe de la nostalgie, des tubes cultes et de la bonne humeur.

Première partie Les Clape’s Men

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Narbonne 11100 Aude Occitanie

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English :

The 80s come to Narbonne with an exceptional line-up of artists emblematic of the decade: Imagination, Plastic Bertrand, Mario, Pauline Ester, Ottawan, Début de Soirée and many others.

A festive evening of nostalgia, cult hits and good humor.

Opening act: Les Clape?s Men

L’événement BARQUES EN SCÈNE TOTALEMENT 80 Narbonne a été mis à jour le 2026-06-01 par