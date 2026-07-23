Informations pratiques

Narbonne

ATELIER CYANOTYPE

Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Le cyanotype est une des plus anciennes techniques de tirage photographique reconnaissable par sa couleur bleue. Venez découvrir et expérimenter ce procédé en réalisant trois photogrammes. Créez votre paysage imaginaire composé avec des silhouettes d’oiseaux et des plantes du territoire. Une fois le tout disposé sur le papier photosensible, il suffira de l’exposer à la lumière du soleil pour laisser opérer la magie de la photographie… Vous repartirez enrichi de nombreuses connaissances et de tous vos cyanotypes !

Fanette Bruel Photographe

Réservation par téléphone, 10 pers max

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Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45

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English :

Cyanotype is one of the oldest photographic printing techniques, recognizable by its blue color. Come discover and experiment with this process by creating three photograms. Create your own imaginary landscape using silhouettes of local birds and plants. Once everything is arranged on the photosensitive paper, simply expose it to sunlight to let the magic of photography take its course… You’ll leave enriched with new knowledge and all your cyanotypes!

Fanette Bruel Photographer

Reservations by phone, 10 people max

L’événement ATELIER CYANOTYPE Narbonne a été mis à jour le 2026-07-23 par