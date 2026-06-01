BARQUES EN SCÈNE SUPERBUS Narbonne
BARQUES EN SCÈNE SUPERBUS Narbonne jeudi 20 août 2026.
Narbonne
BARQUES EN SCÈNE SUPERBUS
Narbonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Figure incontournable de la pop-rock française des années 2000, Superbus revient avec son nouvel album OK KO et revisite ses plus grands succès.
De “Lola” à “Butterfly”, le groupe promet un concert explosif porté par l’énergie et la voix emblématique de Jennifer Ayache.
Première partie CigaloPop
.
Narbonne 11100 Aude Occitanie
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English :
A key figure in French pop-rock in the 2000s, Superbus return with their new album OK KO , revisiting their greatest hits.
From Lola to Butterfly , the group promises an explosive concert, driven by the energy and iconic voice of Jennifer Ayache.
Opening act: CigaloPop
L’événement BARQUES EN SCÈNE SUPERBUS Narbonne a été mis à jour le 2026-06-01 par
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