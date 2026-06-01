Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BARQUES EN SCÈNE SUPERBUS Narbonne

BARQUES EN SCÈNE SUPERBUS Narbonne

BARQUES EN SCÈNE SUPERBUS Narbonne jeudi 20 août 2026.

Ville : 11100 Narbonne

Département : Aude

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Narbonne

BARQUES EN SCÈNE SUPERBUS

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Figure incontournable de la pop-rock française des années 2000, Superbus revient avec son nouvel album OK KO et revisite ses plus grands succès.
De “Lola” à “Butterfly”, le groupe promet un concert explosif porté par l’énergie et la voix emblématique de Jennifer Ayache.

Première partie CigaloPop
  .

Narbonne 11100 Aude Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A key figure in French pop-rock in the 2000s, Superbus return with their new album OK KO , revisiting their greatest hits.
From Lola to Butterfly , the group promises an explosive concert, driven by the energy and iconic voice of Jennifer Ayache.

Opening act: CigaloPop

L’événement BARQUES EN SCÈNE SUPERBUS Narbonne a été mis à jour le 2026-06-01 par

À voir aussi à Narbonne (Aude)