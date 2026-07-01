RDV Gourmand dans les Halles de Narbonne avec dégustation, Halles de Narbonne, Narbonne

Informations pratiques

RDV Gourmand dans les Halles de Narbonne avec dégustation Samedi 22 août, 10h30 Halles de Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T10:30:00+02:00 – 2026-08-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T10:30:00+02:00 – 2026-08-22T12:00:00+02:00

Un joli rdv gourmand dans les Halles de Narbonne pour partir à la découverte de Chez Bebelle et de Trésors d’Occitanie (biscuits).

Samedi 22 Août

de 10h30 à 12h

Au programme :

– 10h30 : Rencontre et dégustation au comptoir Trésors d’Occitanie dans les Halles (biscuits sucrés et salés)

– 10h45 : Rencontre et dégustation au stand LA GOTA (Vinaigres Granhota et grenades LaRouge d’Oc)

– 11h : Rencontre exclusive avec Gilles Belzons, fondateur de Chez Bebelle

– 11h15 : Apéritif gourmand à la Maison Bebelle avec une boisson au choix (verre de vin, soda, bière ou jus), planche mixte à partager avec charcuterie, légumes à croquer et pâté.

Tarif normal : 25€ par personne

Tarif Membre BAO : 20€ par personne

En option : déjeuner convivial sous forme de tablée gourmande à Maison Bébelle

En option : rdv gourmand dégustation à l’aveugle de glaces à la Pâtisserie Chabana de Narbonne – A 14h ou 16h

Détails ici : https://www.guide-bao.fr/product-page/samedi-22-août-dégustation-6-glaces-chabana-narbonne

Halles de Narbonne Bd Dr Ferroul, Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 0612868656 http://www.narbonne.halles.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.guide-bao.fr/product-page/samedi2208-rdv-gourmand-halles-de-narbonne-chez-bebelle-et-tr%C3%A9s »}] [{« link »: « https://www.guide-bao.fr/product-page/samedi-22-ao%C3%BBt-d%C3%A9gustation-6-glaces-chabana-narbonne »}] LES HALLES DE NARBONNE : Un lieu Unique en Languedoc Roussillon – Midi Pyrénées !



Le Pavillon de style Baltard fut construit au début du siècle près du canal de la Robine; sa superbe structure métallique, ses piliers et ses portes de pierre, sa toiture majestueuse abritent toujours un des plus beaux marché de France. Respectueusement rénovées, les halles de Narbonne ont acquis encore plus de séduction grâce aux transparences des vitres et au jeu des lumières et couleurs intérieures. A visiter pour savourer le plaisir des yeux et le plaisir du palais, avec près de 70 commerces des meilleurs produits frais, des fruits aux légumes aux poissons, en passant par les fromages et les vins fins de la région.Le marché de Narbonne est gastronomiquement reconnu dans tout le Languedoc pour sa qualité, son choix et son ambiance….



A ce jour, les 65 commerçants et artisans s’efforcent de proposer un grand choix de produits de qualité dans la plus grande surface de produits frais de la ville.



La plupart des métiers de bouche y sont représentés :



Boulangers Pâtissiers, Fromagers, Tripiers, Charcutiers, Bouchers Charcutiers, Traiteurs, Pizzérias, Poissonniers, Primeurs, Volaillers, Epiceries fines, Bars, Fleuristes, Cavistes.

Un joli rdv gourmand dans les Halles de Narbonne pour partir à la découverte de Chez Bebelle et de Trésors d’Occitanie (biscuits). Samedi 22 Août de 10h30 à 12h gastronomie hallesnarbonne