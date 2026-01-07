Animation Top défis Vous allez déguster ! Nouveauté 2026 ! Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne
Animation Top défis Vous allez déguster ! Nouveauté 2026 ! Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne vendredi 24 avril 2026.
Animation Top défis Vous allez déguster ! Nouveauté 2026 !
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-07-16 2026-07-30
En compagnie des animateurs du Parc, rejoignez votre brigade et déchiffrez vos énigmes nature pour concocter la meilleure recette originale ! Attention, ce ne sera pas de la tarte !
.
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join your brigade and decipher your nature riddles to concoct the best original recipe! Be careful, it won’t be a piece of cake!
L’événement Animation Top défis Vous allez déguster ! Nouveauté 2026 ! Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-07 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime