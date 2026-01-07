Animation Top défis Vous allez déguster ! Nouveauté 2026 ! Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Animation Top défis Vous allez déguster ! Nouveauté 2026 !

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-07-16 2026-07-30

En compagnie des animateurs du Parc, rejoignez votre brigade et déchiffrez vos énigmes nature pour concocter la meilleure recette originale ! Attention, ce ne sera pas de la tarte !

.

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join your brigade and decipher your nature riddles to concoct the best original recipe! Be careful, it won’t be a piece of cake!

L’événement Animation Top défis Vous allez déguster ! Nouveauté 2026 ! Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-07 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime