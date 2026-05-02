Animation Vérités ou clichés Les voyages au Moyen Age Asnières-sur-Vègre
Animation Vérités ou clichés Les voyages au Moyen Age Asnières-sur-Vègre dimanche 19 juillet 2026.
Asnières-sur-Vègre
Animation Vérités ou clichés Les voyages au Moyen Age
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-02
Saurez-vous démêler le vrai du faux lors de cette animation ludique et participative ?
Alors que les clichés sur le Moyen Âge sont légion, deux médiateurs tentent de mettre en lumière les voyages médiévaux. Des récits de voyages de Marco Polo à l’invention de la boussole en passant par la légendaire île de Trapobane : saurez-vous démêler le vrai du faux lors de cette visite ludique et participative ?
> Sur réservation
> Accessible avec un billet du Manoir de La Cour sans supplément. .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
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English :
Will you be able to untangle the truth from the falsehood in this fun and participative animation?
L’événement Animation Vérités ou clichés Les voyages au Moyen Age Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-02 par CDT72
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