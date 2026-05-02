Asnières-sur-Vègre

Animation Vérités ou clichés Les voyages au Moyen Age

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-02

Saurez-vous démêler le vrai du faux lors de cette animation ludique et participative ?

Alors que les clichés sur le Moyen Âge sont légion, deux médiateurs tentent de mettre en lumière les voyages médiévaux. Des récits de voyages de Marco Polo à l’invention de la boussole en passant par la légendaire île de Trapobane : saurez-vous démêler le vrai du faux lors de cette visite ludique et participative ?

> Sur réservation

> Accessible avec un billet du Manoir de La Cour sans supplément. .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

Will you be able to untangle the truth from the falsehood in this fun and participative animation?

L’événement Animation Vérités ou clichés Les voyages au Moyen Age Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-02 par CDT72