Asnières-sur-Vègre

Campement Médiéval Les voyages en mer

Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Venez découvrir à quoi ressemblait la navigation en mer à la fin du Moyen Âge entendez le son de l’artillerie navale avec un canon du début du 16e siècle, manipulez les instruments de navigation, découvrez un atelier de cartographie et sentez les cordages au goudron de sève.

Découvrez comment, à la fin du Moyen-Âge, les flottes temporaires composées de navires privés se sont progressivement organisées en la marine qui s’est dotée de vaisseaux capables de transporter hommes et artillerie pour de longues campagnes en mer.

Le temps d’un week-end, Kentigwern Jaouen vous propose de plonger au cœur de la première marine française entendez le son de l’artillerie navale avec la reconstitution et la démonstration d’un canon du début du 16e siècle, manipulez les instruments de navigation, découvrez un atelier de cartographie reconstituée, dégustez une ration de marin et sentez les cordages au goudron de sève…

La compagnie de l’Hermine radieuse présentera le rapport des hommes avec la mer depuis la sûreté des mers à la fin de l’époque ducale bretonne, à la construction navale à la fin du 15e siècle, en passant par la pêche en mer.

Tout le week-end, la Halte du chanoine sera ouverte dans la cour du manoir et proposera bières et cidre artisanaux, boissons fraîches, glaces locales et sablés.

> Avec Kentigwern Jaouen et la compagnie de l’Hermine radieuse .

Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

Discover what navigation at sea was like in the late Middle Ages: hear the sound of naval artillery with an early 16th-century cannon, handle navigation instruments, discover a cartography workshop and smell the sap tar ropes.

L’événement Campement Médiéval Les voyages en mer Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72