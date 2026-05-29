Mercredi des tout-petits Jeu de piste Asnières-sur-Vègre
Mercredi des tout-petits Jeu de piste Asnières-sur-Vègre mercredi 15 juillet 2026.
Asnières-sur-Vègre
Mercredi des tout-petits Jeu de piste
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Tout les mercredis matins de l’été, une activité est programmée pour les tout-petits, de 3 à 6 ans.
Les enfants partiront en quête d’objets ou d’ingrédients dans le Manoir et ses jardins. Une fois ces éléments rassemblés, ils comprendront leurs usages et leurs utilisations à travers une petite animation sensorielle pour une découverte ludique du Moyen Âge.
Pour les 3 à 6 ans.
Sur réservation .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
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English :
Every Wednesday morning in summer, an activity is scheduled for toddlers aged 3 to 6.
L’événement Mercredi des tout-petits Jeu de piste Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72
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