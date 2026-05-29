Asnières-sur-Vègre

Atelier Famille Musique Verte

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Carnuta vous invite à écouter la forêt !

Venez fabriquer des instruments à partir d’éléments végétaux et découvrez comment la nature peut inspirer vos mélodies. Vous aimez la musique, la nature et le bricolage ? Cet atelier familial est fait pour vous?!

Animation réalisée par le Carnuta, Maison de l’Homme et de la Forêt

A partir de 7 ans

Sur réservation

>>> Pour une après-midi complète en famille

Suivez la visite tout public sur Les voyages au Moyen Âge à 16h. .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

Carnuta invites you to listen to the forest!

L’événement Atelier Famille Musique Verte Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72