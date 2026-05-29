Atelier Famille Musique Verte Asnières-sur-Vègre
Atelier Famille Musique Verte Asnières-sur-Vègre mercredi 15 juillet 2026.
Asnières-sur-Vègre
Atelier Famille Musique Verte
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Carnuta vous invite à écouter la forêt !
Venez fabriquer des instruments à partir d’éléments végétaux et découvrez comment la nature peut inspirer vos mélodies. Vous aimez la musique, la nature et le bricolage ? Cet atelier familial est fait pour vous?!
Animation réalisée par le Carnuta, Maison de l’Homme et de la Forêt
A partir de 7 ans
Sur réservation
>>> Pour une après-midi complète en famille
Suivez la visite tout public sur Les voyages au Moyen Âge à 16h. .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
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English :
Carnuta invites you to listen to the forest!
L’événement Atelier Famille Musique Verte Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72
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