Exposition Les voyages au Moyen Âge Asnières-sur-Vègre

Asnières-sur-Vègre

Exposition Les voyages au Moyen Âge

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-09-01

Grâce à trois expositions temporaires sur le thème des voyages au Moyen Âge, vous découvrirez combien les héritages médiévaux liés aux voyages imprègnent notre quotidien du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle à la médaille de Saint Christophe, patron des voyageurs.

L’exposition Les voyages au Moyen Âge de la Tour Jean sans Peur de Paris replace le voyage au cœur de l’époque médiévale motivations à quitter son domicile, modes de transports, pèlerinages, autant de modalités qui placent le voyage d’hier ou d’aujourd’hui au cœur de nos sociétés. Prince, artiste ou marchand, nous vous proposons de vous mettre dans la peau de nos ancêtres, le temps d’un été.

> Exposition réalisée par La Tour Jean Sans Peur.

> Accessible avec un billet du Manoir de La Cour sans supplément.

Vous pourrez admirer plusieurs objets nécessaires à la navigation au Moyen Âge astrolabe, boussole, navicula ou encore plombs de sonde. Ces reproductions d’objets historiques, issus de fouilles archéologiques ou de l’iconographie médiévale, vous permettront d’appréhender les voyages en mer de cette époque.

> Objets de reconstitution historique de Totius Britaniae et de l’Hermine radieuse.

> Accessible avec un billet du Manoir de La Cour sans supplément.

Les hommes ont utilisé des cartes probablement avant même l’invention de l’écriture. La carte se présente comme un objet utilitaire, une représentation du monde mais c’est aussi un objet conceptuel mêlant réalité, symbolisme et fantasmes. Le temps d’un été, l’équipe du Manoir vous propose d’admirer ces cartes de plus près, à la fois véritable chefs-d’œuvre et reflets de la vision médiévale du monde.

> Accessible avec un billet du manoir de La Cour sans supplément. .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

Thanks to three temporary exhibitions on the theme of travel in the Middle Ages, you’ll discover the extent to which medieval legacies linked to travel permeate our daily lives: from the pilgrimage to Santiago de Compostela to the medal of Saint Christopher, patron saint of travelers.

L’événement Exposition Les voyages au Moyen Âge Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-02 par CDT72