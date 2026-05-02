Visite patrimoine Le logis seigneurial à la fin du 15e siècle Asnières-sur-Vègre
Visite patrimoine Le logis seigneurial à la fin du 15e siècle Asnières-sur-Vègre jeudi 16 juillet 2026.
Asnières-sur-Vègre
Visite patrimoine Le logis seigneurial à la fin du 15e siècle
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 13:30:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Découverte de trois beaux logis seigneuriaux aux alentours d’Asnières
Aux alentours immédiats d’Asnières, la visite de trois beaux exemples de logis construits à la fin du 15e siècle permettra de comprendre l’évolution et le rôle de ces édifices à la fin du Moyen Âge.
Au programme
• Manoir de la Perrine de Cry à Avoise
• Manoir de Vrigné à Juigné-sur-Sarthe
• Château de Verdelles à Poillé-sur-Vègre
> En partenariat avec l’association Patrimoine d’Asnières
> RDV à 13h30 au Manoir de La Cour d’Asnières-sur-Vègre (covoiturage possible) .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
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English :
Discover three beautiful seigneurial dwellings around Asnières
L’événement Visite patrimoine Le logis seigneurial à la fin du 15e siècle Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-02 par CDT72
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