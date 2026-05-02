Asnières-sur-Vègre

Visite patrimoine Le logis seigneurial à la fin du 15e siècle

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 13:30:00

fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Découverte de trois beaux logis seigneuriaux aux alentours d’Asnières

Aux alentours immédiats d’Asnières, la visite de trois beaux exemples de logis construits à la fin du 15e siècle permettra de comprendre l’évolution et le rôle de ces édifices à la fin du Moyen Âge.

Au programme

• Manoir de la Perrine de Cry à Avoise

• Manoir de Vrigné à Juigné-sur-Sarthe

• Château de Verdelles à Poillé-sur-Vègre

> En partenariat avec l’association Patrimoine d’Asnières

> RDV à 13h30 au Manoir de La Cour d’Asnières-sur-Vègre (covoiturage possible) .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

Discover three beautiful seigneurial dwellings around Asnières

L’événement Visite patrimoine Le logis seigneurial à la fin du 15e siècle Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-02 par CDT72