Concert et Spectacle de Feu Asnières-sur-Vègre
Concert et Spectacle de Feu Asnières-sur-Vègre mardi 21 juillet 2026.
Asnières-sur-Vègre
Concert et Spectacle de Feu
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Venez profiter d’un concert et vous émerveiller devant un spectacle flamboyant, de quoi ravir les oreilles et les yeux des petits et des grands.
20 h 30 ouverture des portes et de la buvette
21 h concert Verdi remix par le Mirifique Orchestra
Les compositions originales sont traverse´es par l’esprit de Verdi, cre´ant ainsi dans une dramaturgie globale un re´pertoire aussi surprenant que familier.
Le Mirifique Orchestra est un e´crin parfait pour de telles expe´rimentations. Il rassemble musiciens classiques et improvisateurs. A` la fois orchestre de kiosque et big band, petite harmonie et orchestre de chambre.
22 h 30 spectacle de feu Asrâr par la compagnie Litha
D’un livre s’est écrit un spectacle. Un spectacle où cohabitent le feu, la danse et la poésie soufie. Un spectacle qui parle de quête personnelle et d’effacement de l’ego. Un spectacle fait pour toucher, émerveiller et cheminer au plus profond de soi.
Dans un univers issu du Moyen-Orient à l’époque médiévale, les artistes proposent un voyage à la rencontre des poèmes de Rumi et Shams, grandes figures spirituelles du 13ème siècle.
Sur réservation. .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
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English :
Come and enjoy a concert and marvel at a flamboyant show that will delight the ears and eyes of young and old alike.
L’événement Concert et Spectacle de Feu Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72
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