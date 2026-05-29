Mène l’enquête ! Pèlerin ou vagabond ? Asnières-sur-Vègre mercredi 8 juillet 2026.

Asnières-sur-Vègre

Mène l’enquête ! Pèlerin ou vagabond ?

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-12 2026-08-26

Les enfants parcourent le manoir et le village pour découvrir qui est le coupable.

Un pèlerin est arrivé dans le village d’Asnières la nuit dernière or, un vol a été commis ! Tous les soupçon portent sur lui… Est-ce un véritable pèlerin ou juste un vagabond sans foi ni loi ?

Les enfants devront partir en quête d’indices et se creuser les méninges pour trouver le coupable… Un moyen idéal pour découvrir en s’amusant la vie des hommes qui voyagent sur les routes au Moyen Âge.

Sur réservation.

>> Pour une journée complète

Votre enfant peut aussi participer à l’atelier Entrelacs celtiques à 14h.

Sur réservation .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

Children scour the manor house and village to find out who the culprit is.

L’événement Mène l’enquête ! Pèlerin ou vagabond ? Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72