Atelier Enfant Entrelacs celtiques Asnières-sur-Vègre
Atelier Enfant Entrelacs celtiques Asnières-sur-Vègre mercredi 8 juillet 2026.
Asnières-sur-Vègre
Atelier Enfant Entrelacs celtiques
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Un atelier créatif adapté aux 6-12 ans.
Le temps d’un atelier les enfants découvriront l’art de l’enluminure insulaire et apprendront à créer leurs propres entrelacs celtiques
Âge 6-12 ans
Sur réservation
>>> Pour une après-midi complète
Votre enfant peut aussi participer à l’activité Mène l’enquête ! Pèlerin ou vagabond ? à 16h.
Sur réservation .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
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English :
A creative workshop for 6-12 year-olds.
L’événement Atelier Enfant Entrelacs celtiques Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72
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