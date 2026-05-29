Asnières-sur-Vègre

Atelier Enfant Entrelacs celtiques

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Un atelier créatif adapté aux 6-12 ans.

Le temps d’un atelier les enfants découvriront l’art de l’enluminure insulaire et apprendront à créer leurs propres entrelacs celtiques

Âge 6-12 ans

Sur réservation

>>> Pour une après-midi complète

Votre enfant peut aussi participer à l’activité Mène l’enquête ! Pèlerin ou vagabond ? à 16h.

Sur réservation .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

A creative workshop for 6-12 year-olds.

L’événement Atelier Enfant Entrelacs celtiques Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72