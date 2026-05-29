Asnières-sur-Vègre

Mercredi des tout-petits tournois des petits chevaliers

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Tout les mercredis matins de l’été, une activité est programmée pour les tout-petits, de 3 à 6 ans.

L’adresse, la réflexion et la cohésion d’équipe seront à l’honneur au cours d’épreuve variées, dont les vainqueurs recevront une petite récompense.

Pour les 3 à 6 ans.

< Sur réservation > .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

Every Wednesday morning in summer, an activity is scheduled for toddlers aged 3 to 6.

L’événement Mercredi des tout-petits tournois des petits chevaliers Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72