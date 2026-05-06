Asnières-sur-Vègre

Nuit des étoiles au Manoir

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Après une présentation ludique de l’astronomie et de son histoire, embarquez dans un voyage à travers la voûte céleste avec le plus gros télescope amateur du Grand Ouest.

Le ciel et les étoiles sont à l’honneur au manoir, de quoi remplir vos yeux d’étoiles… Après une présentation ludique de l’astronomie et de son histoire, embarquez dans un voyage à travers la voûte céleste avec le plus gros télescope amateur du Grand Ouest contemplez le levé de la Lune, épiez l’apparition de Saturne, profitez du ciel d’été dans un cadre majestueux.

Par AstroNature

Sur réservation .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

After a playful presentation of astronomy and its history, embark on a journey through the celestial vault with the largest amateur telescope in Western France.

L’événement Nuit des étoiles au Manoir Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72