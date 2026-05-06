Nuit des étoiles au Manoir Asnières-sur-Vègre
Nuit des étoiles au Manoir Asnières-sur-Vègre jeudi 20 août 2026.
Asnières-sur-Vègre
Nuit des étoiles au Manoir
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Après une présentation ludique de l’astronomie et de son histoire, embarquez dans un voyage à travers la voûte céleste avec le plus gros télescope amateur du Grand Ouest.
Le ciel et les étoiles sont à l’honneur au manoir, de quoi remplir vos yeux d’étoiles… Après une présentation ludique de l’astronomie et de son histoire, embarquez dans un voyage à travers la voûte céleste avec le plus gros télescope amateur du Grand Ouest contemplez le levé de la Lune, épiez l’apparition de Saturne, profitez du ciel d’été dans un cadre majestueux.
Par AstroNature
Sur réservation .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
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English :
After a playful presentation of astronomy and its history, embark on a journey through the celestial vault with the largest amateur telescope in Western France.
L’événement Nuit des étoiles au Manoir Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72
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