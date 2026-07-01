Visite commentée de l’église Saint Hilaire, Asnières sur Vègre 72430, Asnières-sur-Vègre
dimanche 20 septembre 2026 · Asnières sur Vègre 72430 · Asnières-sur-Vègre
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Saint Hilaire Dimanche 20 septembre, 14h00 Asnières sur Vègre 72430 Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette visite vous contera les histoires des peintures murales fraichement découvertes et restaurées, l’existence dans les sous-sols d’un caveau oublié sous la nef et la mise au jour de sépultures mérovingiennes.
Asnières sur Vègre 72430 Asnières sur Vègre 72430 Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire
Cette visite vous contera les histoires des peintures murales fraichement découvertes et restaurées, l’existence dans les sous-sols d’un caveau oublié sous la nef et la mise au jour de sépultures…
©association patrimoine d’Asnières
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