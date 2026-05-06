Asnières-sur-Vègre

Animation L’incroyable histoire des arbres et du soleil

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Raconter la vie des arbres, c’est prendre conscience de leur rôle essentiel celui qui permet à tout être vivant de respirer.

Que serait la nature sans le soleil ? Oxygène, photosynthèse, molécules… De bien beaux mots ! Mais comment ça marche ? Vous partirez à la découverte de la vie en observant les arbres et en manipulant de petites maquettes faites d’atomes et de molécules.

Ensuite, il ne restera plus qu’à observer l’astre grâce un équipement spécial. Le filtre solaire fixé sur le télescope vous aurez la possibilité d’examiner notre étoile de plus près. Et avec un peu de chance, grâce à la lunette solaire, vous pourrez être témoin d’une éruption solaire !

Par AstroNature

Sur réservation .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

To tell the story of trees is to become aware of their essential role: that of enabling all living things to breathe.

L’événement Animation L’incroyable histoire des arbres et du soleil Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72