Asnières-sur-Vègre

Phot’Expo

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Phot’ Expo Asnières 2026 notre grande exposition annuelle sur les trois jours de la Pentecôte rassemble une vingtaine de photographes répartis sur une dizaine de lieux dans la Petite citée de caractères . Le parcours de visite est agrémenté par l’exposition en plein air Balad’ Expo avec 26 photo

Le week-end de la Pentecôte l’association Asnières passion photo 72 propose Phot’Expo Asnières 2026 une grande exposition annuelle qui se déroulera sur trois jours. Cet événement rassemble une vingtaine de photographes répartis sur une dizaine de lieux dans la petite cité de caractère.

Les visiteurs pourront profiter d’un parcours de visite enrichie par l’exposition en plein air Balad’Expo qui représente 26 photos grand format. Cette exposition est une occasion unique de découvrir la richesse et la diversité de la photographie à travers les œuvres différentes artistes.

Venez explorer cette célébration de l’art photographique dans un cadre exceptionnel et convivial, où chaque coin de rue peut révéler une nouvelle œuvre à admirer .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Phot? Expo Asnières 2026, our major annual exhibition held over the three days of Whitsuntide, brings together some twenty photographers in ten different locations around the Little City of Character . The tour is enhanced by the Balad? Expo with 26 photos

L’événement Phot’Expo Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-04-08 par CDT72