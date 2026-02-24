Phot’Expo

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-24 13:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Comme chaque année, le Manoir de La Cour s’associe à l’A2P72 pour Phot’Expo et accueillera les photographies d’Antoine Fourreaux et de Jean Jacques Flach.

Photographe passionné, Antoine Fourreaux cherche avant tout à proposer un regard différent sur le monde qui nous entoure. Par sa vision, Antoine Fourreaux cherche à transformer la géométrie architecturale en œuvre d’art, parfois abstraite tout en étant fidèle à la construction photographiée. Ses clichés originaux retranscrivent sa vision personnelle sur le travail des architectes.

Photoreporter, Jean-Jacques Flach cherche à témoigner des changements induits par la globalisation sur les modes de vie, tout en soulignant la persistance de la diversité, de l’inventivité et de la capacité d’adaptation des peuples. Durant Phot’Expo, Jean-Jacques Flach présentera son travail sur Racines en Surcis . Un hommage visuel à la force tranquille des arbres, ils sont les témoins silencieux de notre époque.

—–

Phot’Expo est organisé par l’A2P72 retrouvez le programme complet de l’événement sur www.facebook.com/Asnierespassionphoto72

Entrée libre

> Le Manoir de La Cour reste accessible aux tarifs habituels. .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As every year, the Manoir de La Cour joins forces with A2P72 for Phot’Expo and will be hosting photographs by Antoine Fourreaux and Jean Jacques Flach.

L’événement Phot’Expo Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-02-24 par CDT72