Les Rendez Vous du Moyen Âge Couleurs et teintures

Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

2026-05-30 2026-05-31

Plongez dans l’atelier de teintures historiques de Micky, découvrez les fibres, les plantes tinctoriales et les techniques médiévales, pratiquez la technique des empreintes végétales et profitez de visites spéciales hautes en couleur.

Le Moyen Âge est souvent dépeint comme une période très sombre, avec peu de couleurs. Pourtant, les vêtements étaient richement colorés, les cathédrales étaient peintes de couleurs vives, dans les demeures seigneuriales tapisseries et tapis apportaient couleurs et lumière.

L’atelier de Micky

Professionnelle de la teinture végétale historique, Micky vous propose une immersion dans un atelier de teinturier. Micki s’efforce à reproduire fidèlement toutes les étapes du filage à la teinture, en se fondant sur des sources historiques de l’Antiquité jusqu’au 15e siècle.

Des visites colorées

Plongez avec nos médiateurs dans le monde coloré du Moyen Âge plantes tinctoriales, pigments, épices, symbolisme des couleurs médiévales… Plus rien de vous échappera !

Atelier Empreintes végétales

Quoi de mieux qu’une activité manuelle en plein air avec ce qu’on trouve dans la nature ?! Découvrez les propriétés tinctoriales des plantes et pratiquez la technique des empreintes végétales sur tissus.

> Le ticket d’entrée donne accès à l’ensemble des animations et spectacles ainsi qu’au Manoir de la Cour. .

Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Immerse yourself in Micky’s historic dyeing workshop, discover fibers, dye plants and medieval techniques, try your hand at the vegetable print technique and enjoy special colorful tours.

