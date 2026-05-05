Asnières-sur-Vègre

Campement médiéval Joutes et tournois au 15e siècle

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Pour la 1e fois, un tournois va être organisé au Manoir de La Cour ! L’occasion de découvrir les règles d’un tournoi de joute au 15e siècle, avant d’assister à l’affrontement des chevaliers.

L’occasion de découvrir les règles d’un tournoi de joute au 15e siècle, avant d’assister à l’affrontement des chevaliers.

Riche d’une expérience de 13 ans dans le monde de la reconstitution historique équestre, Emeline Macret et sa cavalerie du Domaine des Ecuyers vous propose de redécouvrir notre Histoire grâce à des démonstrations mettant à l’honneur le lien entre l’Homme et le cheval à travers les siècles.

L’entraînement du cheval de joutes, les jeux de chasse et de guerre du 15e siècle, la monte en amazone, l’équitation militaire n’auront plus de secrets pour vous !

Parcourant l’Europe afin de prendre part à des reconstitutions de champs de bataille historiques, leurs chevaux savent illuminer les yeux des petits et des grands.

Tout le week-end, la Halte du chanoine sera ouverte dans la cour du manoir et proposera bières et cidre artisanaux, boissons fraîches, glaces locales et sablés.

Avec le Domaine des Ecuyers .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

For the 1st time, a tournament will be held at the Manoir de La Cour! An opportunity to discover the rules of a 15th-century jousting tournament, before witnessing the knights face off.

L’événement Campement médiéval Joutes et tournois au 15e siècle Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-05 par CDT72