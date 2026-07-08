Informations pratiques

Asnières-sur-Vègre

Atelier Famille Voyage des animaux

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 15:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Un atelier nature adapté aux enfants et aux adultes à partir de 7 ans.

Partez à la découverte des migrations et déplacements saisonniers des animaux, des oiseaux aux insectes, en passant par les mammifères chacun se déplace à sa façon. À travers observations et jeux, les familles explorent comment et pourquoi ces voyageurs parcourent de telles distances.

Cet atelier est réalisé par le Carnuta, Maison de l’Homme et de la Forêt de Jupilles.

A partir de 7ans

Sur réservation

>>> Pour une après-midi complète en famille

Suivez la visite tout public sur Les voyages au Moyen Âge à 16h. .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

A nature workshop suitable for children and adults ages 7 and up.

L’événement Atelier Famille Voyage des animaux Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72