Atelier Famille Voyage des animaux Asnières-sur-Vègre
mercredi 19 août 2026 · Asnières-sur-Vègre
Informations pratiques
Asnières-sur-Vègre
Atelier Famille Voyage des animaux
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 15:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Un atelier nature adapté aux enfants et aux adultes à partir de 7 ans.
Partez à la découverte des migrations et déplacements saisonniers des animaux, des oiseaux aux insectes, en passant par les mammifères chacun se déplace à sa façon. À travers observations et jeux, les familles explorent comment et pourquoi ces voyageurs parcourent de telles distances.
Cet atelier est réalisé par le Carnuta, Maison de l’Homme et de la Forêt de Jupilles.
A partir de 7ans
Sur réservation
>>> Pour une après-midi complète en famille
Suivez la visite tout public sur Les voyages au Moyen Âge à 16h. .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
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English :
A nature workshop suitable for children and adults ages 7 and up.
L’événement Atelier Famille Voyage des animaux Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72
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