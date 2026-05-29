Mercredi des tout-petits Voyage des saveurs Asnières-sur-Vègre
Mercredi des tout-petits Voyage des saveurs Asnières-sur-Vègre mercredi 22 juillet 2026.
Asnières-sur-Vègre
Mercredi des tout-petits Voyage des saveurs
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19
Tout les mercredis matins de l’été, une activité est programmée pour les tout-petits, de 3 à 6 ans.
Les enfants plongeront à la découverte sensorielle des épices toucher, sentir, broyer, goûter.
Un voyage enivrant dans le monde des saveurs médiévales avant de fabriquer un hypocras aux épices qui pourra être goûté après quelques jours d’infusion.
Pour les 3 à 6 ans.
< Sur réservation > .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
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English :
Every Wednesday morning in summer, an activity is scheduled for toddlers aged 3 to 6.
L’événement Mercredi des tout-petits Voyage des saveurs Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72
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