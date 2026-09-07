Animation : viens dessiner le patrimoine à Saint-Cirq Lapopie !, Maison de la Fourdonne, Saint-Cirq-Lapopie

Informations pratiques

Animation : viens dessiner le patrimoine à Saint-Cirq Lapopie ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison de la Fourdonne Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’ALCEP, association Culture et Loisirs de Lalbenque, et la Société des Amis de Saint-Cirq vous invitent à venir dessiner et peindre le village.

Cette animation est ouverte au plus grand nombre.

Accueil des participants autour d’un café dans les jardins de la Fourdonne à 10h.

Présentation des œuvres à 17h.

Renseignements : 07 82 35 19 97. Premier contact par SMS.

Maison de la Fourdonne Le bourg, 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie https://www.lesamisdesaintcirq.fr/evenements/

Pour les Journées européennes du Patrimoine, l’ALCEP (association Cultuture et Loisirs de Lalbenque) et la Société des Amis de St Cirq vous invitent à venir dessiner et peindre le village. Animation …

© Françoise Delmond