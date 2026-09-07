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Animation : viens dessiner le patrimoine à Saint-Cirq Lapopie !, Maison de la Fourdonne, Saint-Cirq-Lapopie

dimanche 20 septembre 2026 · Maison de la Fourdonne · Saint-Cirq-Lapopie

Animation : viens dessiner le patrimoine à Saint-Cirq Lapopie !, Maison de la Fourdonne, Saint-Cirq-Lapopie

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de la Fourdonne
Adresse
Le bourg, 46330 Saint-Cirq-Lapopie
Ville
46330 Saint-Cirq-Lapopie
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Animation : viens dessiner le patrimoine à Saint-Cirq Lapopie ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison de la Fourdonne Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’ALCEP, association Culture et Loisirs de Lalbenque, et la Société des Amis de Saint-Cirq vous invitent à venir dessiner et peindre le village.
Cette animation est ouverte au plus grand nombre.
Accueil des participants autour d’un café dans les jardins de la Fourdonne à 10h.
Présentation des œuvres à 17h.
Renseignements : 07 82 35 19 97. Premier contact par SMS.

Maison de la Fourdonne Le bourg, 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie https://www.lesamisdesaintcirq.fr/evenements/
Pour les Journées européennes du Patrimoine, l’ALCEP (association Cultuture et Loisirs de Lalbenque) et la Société des Amis de St Cirq vous invitent à venir dessiner et peindre le village. Animation …

© Françoise Delmond

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