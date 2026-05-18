Animation West Coast Swing Party à la Gueule du Loup Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle
Animation West Coast Swing Party à la Gueule du Loup Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle jeudi 2 juillet 2026.
La Rochelle
Animation West Coast Swing Party à la Gueule du Loup
Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Tous les jeudis jusqu’à fin août, dès 19h30, La Gueule du Loup accueille la West Coast Swing Party initiation puis soirée dansante avec DJ H Lover & Friends dès 20h30.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr
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English :
Every Thursday until the end of August, starting at 7.30pm, La Gueule du Loup hosts the West Coast Swing Party: initiation followed by dancing with DJ H Lover & Friends starting at 8.30pm.
L’événement Animation West Coast Swing Party à la Gueule du Loup La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle
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